تركيا ستطالب بروكسل مجددا برفع العقوبات عن سوريا "بدون قيد أو شرط"

اعلنت وزارة الخارجية التركية الأحد ان أنقرة ستطلب مجددا من بروكسل رفع العقوبات عن سوريا "بدون قيد أو شرط وإلى أجل غير مسمى" في مؤتمر المانحين السنوي الذي يفتتح الاثنين.



تعتبر أنقرة، حليفة السلطات السورية الجديدة التي تتولى السلطة منذ 8 كانون الأول/ديسمبر، أن رفع العقوبات هو خطوة أساسية لدعم "عملية انتقالية شاملة وسلمية" في جارتها التي تتشارك معها حدودا بطول 910 كيلومترات.



وجاء في بيان للوزارة أن "الأمن الاقتصادي لسوريا ضروري لاستقرار البلاد وأمنها".



وشدّد البيان على "وجوب تأمين فرص اقتصادية ووظائف" و"وجوب رفع العقوبات بدون قيد أو شرط وإلى أجل غير مسمى".



وتدعو تركيا التي لا تزال تستضيف نحو ثلاثة ملايين لاجئ سوري، إلى "إعادة إعمار شاملة (للبلاد) لتشجيع العودة".

