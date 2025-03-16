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مبعوث أميركيّّ: ترامب وبوتين سيجريان مناقشات في شأن أوكرانيا

أخبار دولية
2025-03-16 | 11:45
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مبعوث أميركيّّ: ترامب وبوتين سيجريان مناقشات في شأن أوكرانيا
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مبعوث أميركيّّ: ترامب وبوتين سيجريان مناقشات في شأن أوكرانيا

توقع مبعوث أميركيّ لشبكة سي ان ان أن يجري الرئيس دونالد ترامب مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع المقبل، في وقت تضغط واشنطن على موسكو للموافقة على وقف لإطلاق النار في أوكرانيا.

     

وصرح موفد ترامب ستيف ويتكوف الذي التقى بوتين قبل أيام لساعات عدة، بأن "أمورا كثيرة لا تزال تتطلب مناقشة، وأعتقد أن الرئيسين سيجريان هذا الأسبوع مناقشة جيدة وإيجابية".

     

وتوقع ويتكوف مكالمة هاتفية بين الرئيسين هذا الاسبوع، وسنواصل تواصلنا مع اوكرانيا.

     

وأكد الكرملين الجمعة أن بوتين سلم الموفد الاميركي رسالة الى ترامب حول اقتراحه وقف إطلاق النار في اوكرانيا.

     

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "حين يحمل ويتكوف كل المعلومات الى الرئيس ترامب، سنحدد موعد الحديث" بين الرئيسين.

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