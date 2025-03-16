اسرائيل تعلن أن المفاوضين يبحثون في مصر قضية الرهائن في غزة

اعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي الاحد أن مفاوضين إسرائيليين موجودون في مصر حيث يناقشون مع الوسطاء المصريين قضية الرهائن لدى حماس، في إطار المباحثات حول استمرار الهدنة في غزة.



وقال المكتب غداة إعلان اسرائيل مواصلة المحادثات مع حماس، "بناء على تعليمات رئيس الوزراء (بنيامين) نتانياهو، يلتقي ممثلون لفريق التفاوض حاليا مسؤولين مصريين كبارا لمناقشة قضية الرهائن".

