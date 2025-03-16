نتانياهو يعلن أنه سيقيل رئيس جهاز الأمن الداخلي

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد رئيس جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) أنه سيطلب من الحكومة إقالته.



وقال نتانياهو في بيان "بسبب استمرار انعدام الثقة، قررت أن أقدم اقتراحا الى الحكومة بإنهاء مهمة رئيس الشين بيت" رونين بار.