زيلينسكي يقيل رئيس أركان الجيش الأوكراني

قام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باستبدال رئيس أركان القوّات المسلّحة، في وقت يواجه جيشه صعوبات على الجبهة، وفق ما جاء في مرسوم صدر الأحد.



ويعاني الجنود الأوكرانيون صعوبات خصوصا في منطقة كورسك الروسية التي احتلّوها في آب/أغسطس وتشهد تقدما متواصلا للوحدات الروسية. واقترح قائد الجيش في كييف أولكسندر سيرسكي الأربعاء انسحاب قوّاته.



ومذاك، أكّدت هيئة أركان الجيش الأوكراني تراجعا كبيرا لعناصرها في هذه المنطقة. ونشرت في نهاية الأسبوع خرائط تظهر أن القوّات الأوكرانية لم تعد خصوصا منتشرة في مدينة سودجا التي كانت أهمّ موقع احتلّته في المنطقة.

