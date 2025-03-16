زعيم الحوثيين يدعو لخروج "مسيرات مليونية" الإثنين تنديدا بالضربات الأميركية

دعا زعيم المتمردين اليمنيين عبد الملك الحوثي الأحد أنصاره إلى الخروج في مسيرات "مليونية" في صنعاء ومختلف المدن اليمنية، تنديدا بالضربات الأميركية التي استهدفت المتمردين المدعومين من إيران وأسفرت عن مقتل 31 شخصا وإصابة 100 آخرين.



وقال عبد الملك الحوثي في كلمة متلفزة "اتوجه إلى شعبنا العزيز أن يخرج يوم الغد في ذكرى غزوة بدر الكبرى خروجا مليونيا في صنعاء وبقية المحافظات"، في إشارة إلى المعركة الكبرى مع بداية انتشار الإسلام، وتابع "آمل أن يكون الخروج يوم الغد كبيرا وعظيما" في مواجهة "الطغيان الأميركي".