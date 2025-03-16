بار: إقالتي غير مرتبطة بهجوم حماس

أكد رئيس "جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي" أن قرار بنيامين نتانياهو بإقالته "ليس مرتبطا بهجوم حماس في السابع من تشرين الأول 2023"، عازيا الأمر إلى "رغبة رئيس الوزراء في ولاء شخصي".



وقال رونين بار في بيان أوردته " فرانس برس": "بوصفي رئيسا للشين بيت في السابع من تشرين الأول، تحملت مسؤولياتي في الجهاز وقلت بوضوح إنني ساتحملها قبل انتهاء ولايتي. من الواضح إذن أن إقالتي غير مرتبطة بهجوم حماس".



وأضاف أن "رغبة رئيس الوزراء في ولاء شخصي حياله تتنافى والمصلحة العامة".