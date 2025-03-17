الحوثيون يتبنون هجوما "ثانيا" ضد حاملة الطائرات الأميركية "هاري ترومان"

تبنى الحوثيون فجر الاثنين هجوما ثانيا في البحر الأحمر ضد حاملة الطائرات الأميركية "هاري ترومان" بعد إعلانهم استهدافها في اليوم السابق.



وقالت الجماعة في بيان على تلغرام "استهدفت بعون الله تعالى وللمرة الثانية خلال 24 ساعة حاملة الطائرات الأمريكية يو اس اس هاري ترومان في شمال البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة في اشتباك استمر لعدة ساعات".

