غارات أميركية جديدة تستهدف مدينة الحديدة الساحلية في اليمن

نقلت قناة المسيرة التابعة للحوثيين ليل الأحد الإثنين أنّ محافظة الحديدة الساحلية الخاضعة لسيطرة الحوثيين غرب اليمن تعرضت لغارتين أميركيتين، غداة غارات مماثلة استهدفت العاصمة صنعاء ومناطق أخرى بالبلاد أسفرت عن سقوط 53 قتيلا.



وأوردت القناة وقوع "عدوان أميركي بغارتين استهدفتا محلجا للقطن في مديرية زبيد" في محافظة الحديدة الساحلية والتي سبق وتعرضت لضربات إسرائيلية العام الماضي.

