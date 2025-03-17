ترامب يقول إنه سيتحدث إلى بوتين الثلاثاء

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليل الأحد الاثنين أنه يعتزم التحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء في إطار التقارب الأميركي-الروسي من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا.



وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية "سأتحدث مع الرئيس بوتين الثلاثاء"، وأن "الكثير من العمل قد أنجِز". وأوضح ان مسائل كثيرة نوقِشت مع الجانبين، أوكرانيا وروسيا"، متحدثا عن عمليات "تقاسم" أراضٍ ومحطات كهربائية.

