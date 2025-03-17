المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: محتوى رسالة ترامب لإيران مماثل لتصريحاته

اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الاثنين ان طهران سترد على رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "بعد التدقيق الكامل".



وحمل مسؤول إماراتي الأسبوع الماضي رسالة من الرئيس الأميركي يقترح فيها إجراء محادثات مع طهران بشأن ملفها النووي. ورفض الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي المقترح واعتبره "خدعة" من واشنطن.



وقال إن "فحوى الرسالة غير بعيد جدا عن تصريحات ترامب العلنية وهو تكرار لبعض النقاط الرئيسية".

