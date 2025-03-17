الصين تدعو إلى "الحوار" بعد إعلان الحوثيين مهاجمة حاملة طائرات أميركية

دعت الصين الاثنين إلى "الحوار" وخفض التصعيد في البحر الأحمر بعدما أعلن المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن مهاجمة حاملة طائرات أميركية مرّتين في غضون 24 ساعة.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ "تعارض الصين أي تحرّك يؤدي إلى تصعيد الوضع في البحر الأحمر".

