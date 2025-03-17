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مسؤول إيراني يلتقي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في جنيف الاثنين

أخبار دولية
2025-03-17 | 12:33
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مسؤول إيراني يلتقي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في جنيف الاثنين
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مسؤول إيراني يلتقي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في جنيف الاثنين

يجتمع نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في مقر الوكالة في فيينا الاثنين، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية.
     
وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي إن الاجتماع الذي يأتي بعد مشاركة غريب آبادي مع نظيريه الروسي والصيني في بكين الجمعة، كان "جزءا من انخراطنا المتواصل مع الوكالة".

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