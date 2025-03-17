بحثٌ في أوضاع سوريا بين الصفدي والشيباني

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني أيمن الصفدي، اليوم، مع وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني، الأوضاع في سوريا قبيل انعقاد مؤتمر بروكسل التاسع لدعم سوريا.



وأكّد الصفدي موقف الأردن الثابت في دعم إعادة بناء سوريا على الأسس التي تحفظ أمن سوريا ووحدتها، وتضمن حقوق الشعب السوري .



كما بحث الوزيران آليات تفعيل التعاون في مجالات عديدة تشمل الطاقة والتجارة والنقل والأمن وغيرها من المجالات.