روبيو: الولايات المتحدة لن تسمح للحوثيين بعرقلة حركة الملاحة البحرية

تعليقًا على الضربات الاميركية في اليمن، قال وزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو، إن بلاده لن تسمح للحوثيينَ بعرقلة حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن بعد اليوم، لكنه استبعد في الوقت ذاته شن عمليات برية ضدهم في الوقت الحالي.