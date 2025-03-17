بريطانيا: عدد كبير من الدول على استعداد لإرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا

أعلن متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الاثنين أن "عددًا كبيرًا" من الدول على استعداد لتوفير قوات حفظ سلام لأوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا.وأشار المتحدث إلى أنه من المتوقع أن تشارك أكثر من 30 دولة في ما يسمى "تحالف الراغبين" لدعم أوكرانيا.وقال للصحفيين: "قدرات المساهمة ستتباين، ولكن هذه ستكون قوة كبيرة، مع وجود عدد كبير من البلدان التي تشارك بقوات تحالف الراغبين".