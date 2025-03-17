تنديدا بالضربات الأميركية... تظاهرات حاشدة في اليمن

احتشد عشرات الآلاف في صنعاء تلبية لدعوة زعيم الحوثيين للتنديد بالضربات الأميركية التي استهدفت معاقل للجماعة اليمنية المدعومة من إيران، وأسفرت عن مقتل العشرات بحسب المتمردين.



وبشعار "ثابتون مع غزة.. ونواجه التصعيد الأميركي بالتصعيد"، شهدت محافظة صعدة معقل الحوثيين شمال غرب صنعاء تظاهرات كبيرة، على غرار محافظات الحديدة وذمار وعمران وحجة، بحسب البث المباشر لقناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.