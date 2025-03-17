إيران تؤكد إلتزامها بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

صرح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي الاثنين أن بلاده "ملتزمة" بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، وذلك بعد لقائه مديرها العام رافايل غروسي.



وأشار غريب آبادي في منشور على منصة إكس إلى أن المحادثات في فيينا مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت "صريحة وبناءة".



وقال: "في الوقت الذي تحمي إيران فيه أمنها ومصالحها الوطنية، فهي ملتزمة التعاون مع الوكالة في إطار التزاماتها المتعلقة بالضمانات" في إشارة إلى بروتوكولات الوكالة التي تهدف إلى ردع انتشار الأسلحة النووية.



من ناحيته، لفت غروسي في منشور آخر إلى "لقاء في الوقت المناسب مع نائب وزير الخارجية غريب أبادي".



وأوضح أن "التعاون لا غنى عنه لتوفير ضمانات موثوقة للطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني".