ترامب: إيران ستتحمل مسؤولية أي هجمات أخرى من الحوثيين!

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران ستتحمل المسؤولية عن أي هجمات أخرى من جانب الحوثيين في اليمن، وستواجه عواقب وخيمة.



وقال ترامب عبر منصة تروث سوشيال: "من الآن فصاعدا، سيُنظر إلى كل طلقة يطلقها الحوثيون على أنها خرجت من أسلحة وقيادة إيران، وستتحمل إيران المسؤولية وستواجه عواقب، وستكون هذه العواقب وخيمة".