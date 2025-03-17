المملكة المتحدة تتعهد بتقديم مساعدات لسوريا تصل الى 160 مليون جنيه استرليني

تعهدت المملكة المتحدة بتقديم ما يصل إلى 160 مليون جنيه استرليني (200 مليون دولار) هذا العام لدعم تعافي سوريا بعد إطاحة بشار الأسد.



وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن "المملكة المتحدة ستتعهد بتقديم ما يصل إلى 160 مليون جنيه استرليني كمساعدات أساسية" خلال مؤتمر المانحين حول سوريا الذي يعقده الاتحاد الاوروبي في بروكسل، مشيرة إلى أن ذلك "سيساعد في توفير الاحتياجات الأساسية للسوريين من الماء والغذاء والرعاية الصحية والتعليم خلال 2025".