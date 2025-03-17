زلزال بقوة 6 درجات يضرب منطقة سيرام في إندونيسيا

أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالا بقوة ست درجات ضرب منطقة سيرام في إندونيسيا.



وأفاد بأن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.