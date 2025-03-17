غارات إسرائيلية على محيط مدينة درعا في جنوب سوريا

استهدفت غارات اسرائيلية محيط مدينة درعا في جنوب سوريا، على ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا".



وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الغارات استهدفت مقرا عسكريا كان يتبع للجيش السابق، ويضم قوات من الجيش السوري الجديد.

وبحسب "سانا"، فقد قتل شخصان وأصيب 19 شخصا بجروح متفاوتة جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على محيط مدينة درعا.