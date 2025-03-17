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أميركا ترحل طبيبة إلى لبنان بسبب صور "متعاطفة" مع حزب الله على هاتفها

أخبار دولية
2025-03-17 | 14:55
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أميركا ترحل طبيبة إلى لبنان بسبب صور &quot;متعاطفة&quot; مع حزب الله على هاتفها
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أميركا ترحل طبيبة إلى لبنان بسبب صور "متعاطفة" مع حزب الله على هاتفها

أعلنت السلطات الأميركية اليوم الاثنين أنها رحلت طبيبة من رود آيلاند إلى لبنان الأسبوع الماضي بعد العثور على "صور ومقاطع فيديو متعاطفة" مع الأمين العام الراحل لحزب الله وعناصر من الجماعة في مجلد الملفات المحذوفة على هاتفها.

كما أبلغت الطبيبة رشا علوية عملاء المخابرات بأنها حضرت أثناء وجودها في لبنان جنازة الأمين العام السابق لحزب الله الراحل حسن نصر الله الشهر الماضي، والذي كانت تؤيده "من منظور ديني" بصفتها مسلمة شيعية.

وقدمت وزارة العدل الأميركية هذه التفاصيل في إطار سعيها لطمأنة قاض اتحادي في بوسطن بأن هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية لم تخالف عمدًا أمرًا أصدره يوم الجمعة، والذي كان من المفترض أن يوقف الترحيل الفوري للدكتورة رشا.

واحتجزت المواطنة اللبنانية، البالغة من العمر 34 عامًا والتي تحمل تأشيرة تمنح للمتفوقين وذوي المهارات العالية، يوم الخميس في مطار لوجان الدولي في بوسطن بعد عودتها من رحلة إلى لبنان لزيارة عائلتها. ثم رفع أحد أقاربها دعوى قضائية سعيًا لوقف ترحيلها.

وفي أول تفسير معلن لترحيلها، أوضحت وزارة العدل أن رشا، أخصائية الكلى والأستاذة المساعدة في جامعة براون، منعت من العودة إلى الولايات المتحدة بناءً على ما وجدته هيئة الجمارك وحماية الحدود على هاتفها وتصريحات أدلت بها خلال مقابلة في المطار.

وقالت عن الجنازة، وفقًا لنص تلك المقابلة الذي اطلعت عليه رويترز: "إنه أمر ديني بحت. إنه شخصية مرموقة جدًا في مجتمعنا. بالنسبة لي، الأمر لا يتعلق بالسياسة".
 

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طبيبة

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"متعاطفة"

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