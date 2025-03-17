البيت الأبيض: الفرنسيون لا يتكلمون الألمانية اليوم بفضل الولايات المتحدة

رد البيت الأبيض على تصريحات النائب الأوروبي الفرنسي رافاييل غلوكسمان الذي طلب في نهاية الأسبوع من الأميركيين "أن يعيدوا تمثال الحرية"، مؤكدا أن "الفرنسيين لا يتكلمون الألمانية اليوم بفضل الولايات المتحدة دون سواها".



وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض كارولاين ليفيت: "بفضل الولايات المتحدة من دون سواها، فإن الفرنسيين لا يتكلمون الألمانية اليوم، وينبغي تاليا أن يكونوا ممتنين جدا لبلدنا العظيم"، واصفة غلوكسمان بأنه "سياسي فرنسي صغير غير معروف".