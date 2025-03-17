الجيش الإسرائيلي يعلن شن ضربات على "أهداف عسكرية" في جنوب سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يشن ضربات على "أهداف عسكرية" في جنوب سوريا، وخصوصا على "مراكز قيادة ومواقع عسكرية".



وقال الجيش في بيان إنه "يقصف حاليا أهدافا عسكرية في جنوب سوريا، بينها مراكز قيادة ومواقع عسكرية تحوي أسلحة وآليات عائدة الى النظام السوري السابق".