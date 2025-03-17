ضربات أميركية جديدة على اليمن

أفادت وسائل اعلام تابعة للحوثيين بتعرض مناطق يمنية لضربات أميركية جديدة، بينها محافظة الحديدة في غرب البلاد والتي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من ايران.



وذكرت وكالة أنباء سبأ أن "عدوانا أميركيا استهدف بغارة مديرية باجل في الحديدة"، اضافة الى مصنع للصلب في منطقة الصليف في المحافظة نفسها، الأمر الذي أكدته قناة المسيرة.