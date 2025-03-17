البنتاغون: حملة ترامب على الحوثيين باليمن تستهدف مجموعة أكبر من الأهداف

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب على الحوثيين باليمن تختلف عن تلك التي نفذتها الإدارة السابقة بقيادة جو بايدن، مشيرة إلى أنها تشمل مجموعة أكبر من الأهداف.



وقال اللفتنانت جنرال أليكس غرينكويش، مدير عمليات هيئة الأركان المشتركة، إن الموجة الأولى من الضربات في اليمن استهدفت أكثر من 30 موقعا، بما في ذلك مواقع تدريب وكبار خبراء الطائرات المسيرة الحوثيين.