إدارة ترامب ستنشر نحو 80 ألف صفحة من الملفات المتعلقة بجون كنيدي غدا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إدارته ستنشر نحو 80 ألف صفحة من الملفات المتعلقة بالرئيس السابق جون كنيدي صباح غد الثلاثاء.



وكان ترامب قد وقع في وقت سابق من العام أمرا تنفيذيا يوجه الحكومة الاتحادية بتقديم خطة لنشر السجلات المتعلقة باغتيال كنيدي وشقيقه روبرت كنيدي ومارتن لوثر كينغ الابن.