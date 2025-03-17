السلطات التونسية تعلن إنقاذ 612 مهاجرا في عمليات عدة وانتشال 18 جثة

أفاد الحرس الوطني التونسي في بيان بأنه أنقذ ليل الأحد-الإثنين 612 مهاجرا من جنوب الصحراء كانوا يحاولون الوصول الى أوروبا، وانتشل 18 جثة تعود الى مهاجرين آخرين يتحدرون أيضا من بلدان جنوب الصحراء.



وتم إنقاذ الناجين في عمليات عدة بمنطقة صفاقس (وسط شرق) بعدما انقلبت زوارقهم.