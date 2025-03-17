الجزائر ترفض قائمة بأسماء جزائريين تريد باريس ترحيلهم

رفضت الجزائر قائمة بأسماء ستين جزائريا برسم الترحيل، تسلمتها من فرنسا قبل بضعة أيام، منددة بهذه الخطوة.



وأورد بيان أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية أن الجزائر "تؤكد رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولأشكال الابتزاز كافة. وتعترض على المقاربة الإنتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين".