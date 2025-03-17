السيسي: مصر تتكبد خسائر شهرية تقدر بحوالي ٨٠٠ مليون دولار من إيرادات قناة السويس

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر تتكبد خسائر شهرية تقدر بحوالي ٨٠٠ مليون دولار من إيرادات قناة السويس بسبب الأوضاع في المنطقة، حيث يهاجم الحوثيون في اليمن السفن في البحر الأحمر.



ولم يشر بيان الرئاسة المصرية إلى الحوثيين مباشرة لكن السيسي قال في كانون الأول إن الاضطرابات قلصت عائدات قناة السويس في عام 2024 نحو سبعة مليارات دولار.



وأكد السيسي أن الاقتصاد المصري يشهد مؤشرات إيجابية، مشيرا إلى موافقة صندوق النقد الدولي مؤخرا على صرف شريحة جديدة لمصر.



وأعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، أن الرئيس وجه رسالة طمأنة للشعب المصري، مشيرا إلى إدراكه للقلق الذي يعيشه المصريون بسبب الأحداث الراهنة.