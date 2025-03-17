طائرة تجسس أميركية تتراجع بعد اقترابها من المجال الجوي الإيراني

نقل موقع نور نيوز الإيراني عن القوات الجوية الإيرانية قولها إن طائرة تجسس أميركية مسيرة انسحبت من قرب المجال الجوي الإيراني بعد أن اعترضتها طائرات مقاتلة إيرانية من طراز إف-14 وطائرات استطلاع مسيرة.