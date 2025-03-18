نتنياهو يعلنها: عودة الحرب في غزّة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استئناف الحرب على غزة، متحججاً بما قال إنه رفض حركة "حماس" مقترحات أميركية لتمديد وقف إطلاق النار، فيما شنت مقاتلات إسرائيلية سلسلة غارات على مناطق متفرقة في القطاع.



وقالت حركة "حماس"، في بيان صحافي، إن نتنياهو وحكومته قرروا "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار"، مضيفة أنهم "يعرّضون الأسرى في غزة إلى مصير مجهول"، ويستأنفون "العدوان وحرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل" في القطاع.



وطالبت الحركة الوسطاء بتحميل نتنياهو وإسرائيل "المسؤولية كاملة عن خرق الاتفاق والانقلاب عليه".



ودعت "حماس" الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد العاجل "لأخذ قرار يُلزم الاحتلال بوقف عدوانه، وإلزامه بالقرار 2735 الداعي لوقف العدوان والانسحاب من كامل قطاع غزة".



وذكر الدفاع المدني الفلسطيني أن إسرائيل نفذت ما لا يقل عن 35 ضربة جوية على غزة، فيما راح نحو 250 شخصاً ضحيّة تجدّد القصف، في حصيلة أوّليّة.