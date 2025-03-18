استشهاد 220 فلسطينيا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة فجر الثلاثاء

أعلن الدفاع المدني في غزة أنّ 220 فلسطينيا "غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السنّ" استشهدوا جراء غارات جوية إسرائيلة كثيفة استهدفت أنحاء مختلفة من القطاع فجر الثلاثاء.



وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس "نُقل إلى المستشفيات في قطاع غزة أكثر من 220 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، جرّاء العدوان" الإسرائيلي، مشيرا إلى أنّ "الاحتلال نفّذ أكثر من 200 غارة جوية وقصفا مدفعيا عنيفا، ولا يزال يواصل القصف".