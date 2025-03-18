سبعة قتلى في تحطم طائرة صغيرة أثناء إقلاعها في هندوراس

لقي سبعة أشخاص على الأقلّ مصرعهم إثر سقوط طائرة صغيرة في البحر أثناء إقلاعها من جزيرة رواتان في هندوراس وعلى متنها 18 شخصا، بحسب ما أعلنت فرق الإطفاء.



وقال الميجور ويلمر غيريرو المسؤول في إدارة الإطفاء للصحافيين "لقد تمّ إنقاذ عشرة أشخاص، وتلقّينا للتوّ معلومات من المستشفى تفيد بمصرع ستة أشخاص".



وأضاف أنّه تمّ لاحقا "العثور على جثة" عائمة في البحر حيث سقطت الطائرة

