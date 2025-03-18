تايوان: رصدنا قرب مياهنا 59 طائرة صينية خلال 24 ساعة

أعلنت تايوان الثلاثاء أنّها رصدت حول الجزيرة خلال 24 ساعة 59 طائرة عسكرية صينية، في رقم هو الأعلى منذ تشرين الأول 2024 ويأتي بعد أيام من وصف الرئيس لاي تشينغ-تي الصين بأنها "قوة أجنبية معادية".



وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إنها رصدت خلال 24 ساعة 59 طائرة عسكرية صينية وتسع سفن حربية ومنطادين.



وأضافت أنّ 54 من هذه الطائرات شاركت في دوريات "قتالية مشتركة" مع الجيش الصيني الإثنين.

