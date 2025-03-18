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الحوثيون يتبنون هجوما جديدا على حاملة الطائرات الأميركية "هاري ترومان" في البحر الأحمر
أخبار دولية
2025-03-18 | 01:24
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الحوثيون يتبنون هجوما جديدا على حاملة الطائرات الأميركية "هاري ترومان" في البحر الأحمر
تبنى الحوثيون فجر الثلاثاء هجوما جديدا في البحر الأحمر ضد حاملة الطائرات الأميركية "هاري ترومان"، في ثالث إعلان من نوعه خلال 48 ساعة.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع في بيان إنه "ردا على استمرار العدوان الأميركي الغاشم على بلدنا" استهدفت الجماعة "حاملة الطائرات الأميركية يو أس أس هاري ترومان شمالي البحر الأحمر بصاروخين مجنحين وطائرتين مسيرتين، ومدمرة أميركية بصاروخ مجنح وأربع طائرات مسيرة".
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