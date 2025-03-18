إيران تندّد في رسالة للأمم المتحدة بتصريحات ترامب "العدوانية"

ندّدت إيران في رسالة إلى الأمم المتّحدة الإثنين بالتصريحات "العدوانية" التي أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب واتّهمها فيها بدعم المتمرّدين الحوثيين اليمنيين، محذّرة من أنّ أيّ عمل عسكري ضدّها ستترتّب عليه "عواقب وخيمة" تتحمّل واشنطن وحدها "المسؤولية الكاملة" عنها.



وقال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي اطّلعت عليها وكالة فرانس برس "أودّ أن أعرب عن قلقي العميق وإدانتي القاطعة للتصريحات العدوانية الأخيرة التي أدلى بها كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية، بمن فيهم رئيس الولايات المتّحدة" الذين "يحاولون يائسين" تبرير الضربات الأميركية في اليمن و"يهدّدون علانية باستخدام القوة ضدّ إيران".



وشدّد الدبلوماسي الإيراني على أنّ هذا التهديد يمثّل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي" ويستند إلى "اتّهامات لا أساس لها من الصحّة".



وأضاف أنّ "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض وتدين بشدّة هذه التصريحات المتهورة والاستفزازية وتدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف واضح ومبدئي في إدانة هذا الخطاب التحريضي".