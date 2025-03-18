سانا: ثلاثة قتلى في غارات إسرائيلية على محيط مدينة درعا في جنوب سوريا

قُتل ثلاثة أشخاص في غارات إسرائيلية استهدفت مساء الاثنين محيط مدينة درعا في جنوب سوريا، على ما أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه شنّ ضربات على "أهداف عسكرية".



وأفادت "سانا" بـ"استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة 19 من المدنيين بينهم 4 أطفال وامرأة نتيجة استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي محيط مدينة درعا".



وأعلن الجيش الاسرائيلي من جهته أنه شنّ مساء الإثنين ضربات على "أهداف عسكرية" في جنوب سوريا، وخصوصا على "مراكز قيادة ومواقع عسكرية" تحوي أسلحة وآليات عائدة الى النظام السوري السابق".

