وزير الدفاع الإسرائيلي: سنواصل القتال "طالما لم تتم إعادة الرهائن"

اكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الثلاثاء ان إسرائيل ستواصل القتال في غزة "طالما لم تتم إعادة الرهائن"، بعدما استأنفت إسرائيل غاراتها الجوية على القطاع المدمر الليلة الماضية.



وقال كاتس "لن نتوقف عن القتال طالما لم تتم إعادة الرهائن إلى ديارهم ولم تتحقق جميع أهدافنا من الحرب". وإلى جانب إطلاق الرهائن المتبقيين، تؤكد إسرائيل أنها تريد القضاء على حركة حماس.