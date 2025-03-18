ترامب يلغي تدابير الحماية المخصصة لنجل بايدن وابنته

أعلن دونالد ترامب الاثنين إلغاء تدابير الحماية الخاصة بابن جو بادين وابنته بعدما قال إن قرارات العفو التي أصدرها سلفه الديموقراطي في نهاية ولايته بشكل استباقي وشملت نجله أيضا، باطلة.



وبموجب هذا القرار لن يكلف جهاز الأمن السري Secret Service المولج حماية كبار الشخصيات السياسية وعائلاتهم، عناصر لحماية كل من هانتر بايدن البالغ 55 عاما وآشلي بايدن البالغة 43 عاما ابن الرئيس السابق جو بايدن وابنته.



وكتب دونالد ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" "حظي هانتر بايدن بحماية من جانب جهاز الأمن السري لفترة طويلة من الزمن وقد تكبد ذلك المكلف الأميركي" مشيرا إلى أن 18 شخصا يتولون هذه المهمة التي اعتبرها "سخيفة".



وأضاف "ستسحب آشلي بايدن التي تحظى ب13 عنصرا أمنيا، من قائمة الشخصيات" التي تتمتع بالحماية.