الحوثيون ينددون بالضربات الإسرائيلية على غزة ويتعهدون بـ"تصعيد خطوات المواجهة"

ندد الحوثيون الثلاثاء بالضربات الإسرائيلية العنيفة خلال الليل على قطاع غزة متعهدين بـ"تصعيد خطوات المواجهة"، بعدما هددوا باستئناف عملياتهم ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وقبالة ساحل اليمن.



وقال المجلس السياسي الأعلى للحوثيين في بيان صباح الثلاثاء إنه "يحمّل العدو الصهيوني والأميركي المسؤولية الكاملة عن نقض اتفاق وقف إطلاق النار وإفشال كل الجهود للانتقال للمرحلة الثانية، وكذا إعادة عسكرة البحار وتوتير الأجواء في المنطقة"، محذرا من أن "عليهم تحمل تداعيات وتبعات ذلك مهما كان حجمها".



وأكّد البيان أن "الشعب الفلسطيني لن يترك وحيدا في هذه المعركة".





