الصين تدعو إلى اتّخاذ خطوات لمنع كارثة إنسانية في غزة

دعت الصين إلى اتّخاذ خطوات لمنع وقوع "كارثة إنسانية" في غزة، بعدما شنت إسرائيل ضرباتها الأعنف على القطاع، منذ وقف إطلاق النار.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ إنّ "الصين تشعر بقلق بالغ من الوضع الحالي بين إسرائيل وفلسطين".



ولفتت إلى أنّها دعت طرفي النزاع إلى تجنّب أي أعمال قد تؤدي إلى تصعيد الوضع ومنع كارثة إنسانية أوسع نطاقًا.