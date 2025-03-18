الشّرطة الفرنسية بدأت بتنفيذ عملية إجلاء واسعة النطاق

بدأت الشّرطة الفرنسية بتنفيذ عملية إجلاء واسعة النطاق لأكثر من 400 مهاجر كانوا يحتلون مسرح غيتيه ليريك، في وسط باريس، منذ أكثر من ثلاثة أشهر.



وأطلقت الشرطة عمليتها، قبيل الساعة السادسة صباحًا (0500 بتوقيت غرينتش) في المسرح، الذي شهد تجمع المئات من المتظاهرين للاحتجاج على الإخلاء.