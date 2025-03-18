مسؤول في "حماس": الحركة تعمل مع الوسطاء للجم عدوان الاحتلال

أكّد قيادي في "حماس" لوكالة فرانس برس أنّ "الحركة تعمل مع الوسطاء للجم عدوان الاحتلال"، بعد الضربات الإسرائيلية العنيفة الليلة الماضية.



وأوضح القيادي أنّ "حماس" وفصائل المقاومة في حالة انعقاد دائم لتقييم الوضع والعمل مع الوسطاء، للجم العدوان.



وشدّد على أنّ الحركة "التزمت باتفاق وقف النار ونفذته بدقة، لكنّ الاحتلال الاسرائيليّ تنصل من تنفيذه وانقلب عليه باستئناف العدوان والحرب".