روسيا: جرحى بقصف نفذته مسيرات أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية بأنّه تم تحييد 46 مسيّرة أوكرانية في هجمات استهدفت عدة مناطق ليلا وأدت إلى إصابة ستة أشخاص بجروح، حسب السلطات المحلية.



وجاءت الهجمات قبيل محادثات مقررة بين الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين والرئيس الأميركيّ دونالد ترامب في شأن وقف محتمل لإطلاق النار في أوكرانيا حيث تسيطر القوات الروسية على أجزاء واسعة من أراضي جارتها.



وقالت الوزارة إنّه تم "تدمير أو اعتراض" 46 مسيّرة فوق مناطق بيلغورود وبريانسك وكورسك قرب الحدود الأوكرانية، إضافة إلى أورلوف.



وفي مدينة بيلغورود، أصيب رجل بجروح خطرة ناجمة عن شظايا مسيرة، بحسب ما أفاد حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف.



كما أصيب خمسة أشخاص بجروح في كورسك في قصف من مسيرات قرب شاحنة تنقل الخبز، بحسب ما أفاد الحاكم الموقت ألكسندر خينشتين على تلغرام.