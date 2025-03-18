فولكر تورك يعرب عن صدمته للضربات الإسرائيلية على غزة

أعرب مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن صدمته، حيال الضربات الجوية الإسرائيلية الأكثر حدة، منذ دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في كانون الثاني.



وقال تورك: "أشعر بالصدمة للضربات الإسرائيلية الليلة الماضية والقصف في غزة الذي أودى بحياة المئات، بحسب وزارة الصحة في القطاع".



ورأى أنّ ما حصل يفاقم المأساة، في غزة.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنّ إسرائيل وسعت وضمت بشكل كبير مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة في إطار الضم المطرد لهذه الأراضي مما يمثل انتهاكا للقانون الدوليّ.



وسيقدم المكتب تقريرًا بذلك لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في وقت لاحق من الشهر.



وأوضح تورك "نقل إسرائيل لأعداد من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها يصل إلى مستوى جريمة حرب".



وناشد المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات جادة بشأن مضي إسرائيل قدما في الاستيطان.