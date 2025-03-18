تركيا تندد "بمرحلة جديدة من سياسة إبادة" تنتهجها إسرائيل في غزة

نددت تركيا الثلاثاء بالضربات الإسرائيلية القاتلة في غزة معتبرة أنها تشكل "مرحلة جديدة من سياسة إبادة" تنتهجها الدولة العبرية في القطاع الفلسطيني.



وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن "قتل مئات الفلسطينيين في هجمات إسرائيل على غزة... يظهر أن سياسة الإبادة التي تنهجها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو دخلت مرحلة جديدة" في انتهاك للقانون الدولي.

