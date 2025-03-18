وزارة الخارجية المصرية نددت بالغارات الإسرائيلية على غزة

نددت وزارة الخارجية المصرية بالغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.



ووصفتها بأنها "انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار وتصعيد خطير ينذر بعواقب وخيمة على استقرار المنطقة".



وأكدت الوزارة رفض مصر للاعتداءات الإسرائيلية الرامية إلى إعادة التوتر للمنطقة، والعمل على إفشال الجهود الهادفة للتهدئة واستعادة الاستقرار.



وطالبت المجتمع الدوليّ بالتدخل الفوريّ لوقف العدوان الإسرائيليّ على قطاع غزة للحيلولة، من دون إعادة المنطقة لسلسة متجددة من العنف والعنف المضاد.



كما طالبت الأطراف بضبط النفس وإتاحة الفرصة للوسطاء لاستكمال جهودها للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار.