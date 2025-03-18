حماس: استشهاد أربعة من قادتنا بينهم رئيس الحكومة

أعلنت حركة حماس أن رئيس حكومتها في قطاع غزة عصام الدعاليس استشهد في سلسلة غارات شنتها إسرائيل فجر الثلاثاء، ضمن قائمة مسؤولين قضوا في التصعيد الليلة الماضية.



ونعت الحركة في بيان الدعاليس "رئيس متابعة العمل الحكومي" إلى جانب وكيل وزارة الداخلية اللواء محمود أبو وطفة الذي أعلن استشهاده في وقت سابق والمدير العام لجهاز الأمن الداخلي اللواء بهجت أبو سلطان ووكيل وزارة العدل أحمد الحتة.



وأوضحت حماس في بيان أنهم قضوا "بعد استهدافهم من طائرات اسرائيلية بشكل مباشر هم وعائلاتهم".